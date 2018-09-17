أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن البدء في ترميم منزل أسرة الزعيم جمال عبدالناصر الكائن بمسقط رأسه بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح في أسرع وقت ممكن مضيفاً إنه تم البدء في تطوير الطريق المؤدي إليه والطريق المؤدي إلى قصر ثقافة الزعيم الذي سيتم افتتاحه قريباً مشيراً إلى أهمية قصور الثقافة في رفع المستوى الثقافي والوعي لدى المواطنين في مختلف المجالات وتقديم مواد ثقافية مختلفة تنير عقول الشباب ليكونوا قادرين على رؤية واقعهم ومستقبلهم بعيداً عن التطرف والإرهاب والقضاء على الجهل.

وقالت نبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط إنه يتم حالياً دهان واجهة المنازل باللون الأبيض وإعادة إنارة الكشافات بأعمدة الكهرباء بالإضافة إلى دهان البلدورات بطول الطريق المؤدي إلى منزل الزعيم بقرية بني مر وفرشه بتربه حمراء مضيفه إنه سيتم ترميم منزل الزعيم جمال عبدالناصر بالتنسيق مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية عقب إجراء المقايسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك لافته إلى اهتمام المحافظ بقطاع الثقافة ونشر الوعي بين المواطنين.

وأوضحت رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط أن قصر ثقافة الزعيم سوف يضم مسرح وقاعات ومكتبة عامة ومكتبة طفل ونادي تكنولوجيا وقاعات أنشطة ومسرح صيفي يحتوي على 500مقعد وذلك في 3 طوابق على مساحة 790متر موضحة إنه يعد نموذجاً من أكبر قصور الثقافة التي يتم تأسيسها على مستوى محافظات الصعيد لافتة إلى تركيب خط إنترنت لخدمة المترددين عليه فضلاً عن رصف 100م بالطريق المؤدي إلى قصر الثقافة بتكلفة تصل إلى 100 ألف جنيه .