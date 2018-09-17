أيام قليلة ويبدأ عام دراسي جديد، ما استدعى عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد مؤتمر صحفي، أمس، حول الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والذي حمل قرارت جيدة للأيتام والأرامل وأبناء الشهداء.

قدمت وزارة التربية والتعليم امتيازات للأيتام والأرامل وأبناء الشهداء، خلال العام الجديد، حيث قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيتم إعداد قاعدة بيانات بالأيتام والأرامل وأبناء الشهداء، تمهيدًا لإعفائهم من المصروفات الدراسية.

القرار يعد جديدًا بالنسبة إلى الأيتام والأرامل بشك لخاص، أما أبناء الشهداء، ففي 20 أغسطس ، 2017، قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني قرر إعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية والقضاة من كافة المصاريف الدراسية، وكذلك إعفائهم من رسوم الاشتراك في الأنشطة والرحلات.

وأضاف خيري، حينها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، أنه سيتم إعفاء أبناء الشهداء الشرطة والقضاء والجيش من مصاريف الكتب الدراسية سواء المقيدين حاليًا في المدارس أو من سيقدم في الفترة القادمة، وذلك تقديرًا لهم.

امتياز آخر يتمتع به أبناء الشهداء، فإن وزارة التربية والتعليم تتيح لهم فرصة التنقل من التعليم الحكومي للتعليم الخاص، بدون مصاريف، وسيتم إعفائهم من المصاريف في كافة المدارس سواء الحكومية أو الرسمية للغات أو المتفوقين سواء العربي أو الإنجليزي، وأوضح المتحدث باسم الوزارة حينها، أنه سيتم تقدير زوجات وأولياء أمور الشهداء العاملين في وزارة التربية والتعليم من خلال الحاقهم بالمدارس القريبة من منازلهم، ويكون لهم الأولية في الإعارات الخارجية.