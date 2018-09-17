تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلاً عن خطة التطهيرات وإزالة الخشائش وورد النيل والأعشاب من نهر النيل للعام المالي 2018-2019 والموقف التنفيذي لها، خلال الفترة من يوليو الماضي وحت حتى نهاية أغسطس.

وأوضح التقرير، تحقيق أجهزة الوزارة معدلات تنفيذ عالية على مستوى نهر النيل وشبكات الترع والمصارف ومخرات السيول.

وتضمنت خطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، استهداف إزالة الحشائش وورد النيل والأعشاب من النهر لمسافات تقدر بحوالي 836 كيلو متر طولي بنطاق الإدارة المركزية لحماية نيل الوجه البحري والإدارة المركزية لحماية نيل القاهرة الكبرى وبني سويف والمنيا، والتي بلغت نسبة تنفيذ العقود الجارية لها 67%، حوالي 560 كيلو متر طولي، خلال الفترة من بدء العام المالي الحالي، وعلى مدار شهرين، فضلا عن العقود الجديدة التي طرحت والجاري البت فيها، وتقدر بنحو 660 كيلو متر طولي، ليصل الطول الإجمالي المستهدف لإزالة الحشائش وورد النيل على نهر النيل وفرعيه إلى حوالي 1500 كيلو متر طولي.

وأشار التقرير إلى قيام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتحديد أولويات تنفيذ عقود إزالة الحشائش وورد النيل بالأخوار حول الجزر وبالمناطق الساخنة على طول مجرى النهر وفرعيه دمياط ورشيد، للوصول إلى القطاعات المائية التي تضمن القدرة الاستيعابية للمياه وتأمين وصولها إلى جميع القطاعات المستخدمة للمياه، إضافة إلى أعمال إزالة الحشائش، فتقوم الإدارات العامة لحماية النيل بالمحافظات النيلية ببذل الجهود الحثيثة لإزالة التعديات على الجزر وحرم المنطقة المحظورة لنهر النيل ورصد وإزالة أي مخالفات من شأنها تلويث مياه النيل أو الحد من القدرة الاستيعابية للقطاع المائي للنهر مثل اعمال الردم.