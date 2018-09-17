قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه يسعى لإعادة القاهرة لمكانتها الحضارية، حيث كانت من قبل أجمل مدن العالم وإن شاء الله ستعود أجمل مدن العالم.

وأضاف المحافظ، خلال لقاء الصحفيين، أصدرت تعليمات لرؤساء الأحياء وهيئة النظافة للعمل ليل نهار والإضاءة بالشوارع في تحسن كبير.

وتابع نتابع مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي. ونتابع العجز في المدرسين واستعدادات للمدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وأيضا نركز على تنظيف محيط المدارس ورفع كفاءة الڜوارع والإنارة، لافتا إلى أن الكتب تم توزيعها في أغلب المدارس.

وإشار إلى أن المحافظة استعدت لمواجهة السيول والأمطار، قائلا: "نستفيد من الدروس السابقة وكلفنا هيئة الصرف الصحي مع هيئة النظافة لتطهير البلاعات، ومدى جاهزية للمعدات ويوجد تنسيق مع الحماية المدنية وهيئة الأرصاد، كما يتم تقسيم القاهرة إلى مناطق وكل حي له معداته الكاملة، وتم تدريب العاملين بحيث يتم تغطية بالقاهرة في توقيت واحد.

وأضاف لدينا، مشاريع استثمارية كبيرة بالمحافظة وندرس خلق فرص عمل للشباب، ويشعر الشباب بأن الدولة ترعاه وبدأنا نفكر في مشاريع إنتاحية صغيرة الشباب وسيتم عرضها قريبا.

وتابع طالبت مديرية التموين بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار غير المبررة، وتوجد حملات يومية، لافتا إلى عدم التوسع بالمخابز والمهم تقديم رغيف خبز بكل المواصفات وتحسين الخدمة.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى للتوسع في منافذ التوزيع للسلع الغذائية بالتنسيق مع وزارة التموين، قائلا: نحاول التوسع فيها لتخفيف المعاناة على المواطنين ونرحب بالمنافسة لتصب فى صالح المواطن، وهناك منافذ للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والتموين خلقت جو من الهدوء والارتياح وندرس التوسع بالمنافذ من اجل ضمان استقرار االاسعارا وعدم المغالاة بشكل غير مبرر ونتواصل مع كبار التجار بحيث يكون هامش الربح محدود والغالبية تستجيب.

وتابع منظومة الشكاوى، تعمل بشكل جيد وهناك اهتمام من المسؤولين بشكوى للمواطن وفحصها.