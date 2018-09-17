قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر الجديد ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الهدف الأساسي لائتلاف دعم مصر هو دعم الدولة المصرية، وثوابتها الوطنية، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيشهد دور الانعقاد الرابع بتعاون مثمر بين الحكومة والبرلمان، من أجل استكمال الملفات التشريعية التي تهم المواطن المصري من أجل استكمال الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "القصبي"، في كلمة له عقب فوزه برئاسة الائتلاف، أن نواب الائتلاف سيستكملون مسيرة الإصلاح والوقوف ضد ما يحاك ضد مصر والمصريين، مبينًا أن مصر دولة قوية ورشيدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم نموذج فريد للعالم يخرج من مجلس نيابي عريق.