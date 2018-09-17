تقدم 156 إمامًا على مدار الأسبوع الماضي، لإجراء لاختبارات المقرأة بمديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن الاختبارات بدأت أمس، ومستمرة حتى الخميس المقبل، وذلك من خلال جدول زمني تم تخطيطه من قبل شؤون القرآن الكريم.

وأكدت أن نتائج الاختبارات ستحدد تعيين أعضاء جدد بمقارئ المديرية، مشيرة إلى أنه تم اختبار 6 أئمة لإيفاد قراء رمضان.

وقال الشيخ حسن عرفة مدير الدعوة، إن شروط الاختبار أن يكون المتسابق إماما وخطيبا بأوقاف الإسكندرية، وحافظًا للقرآن الكريم عالمًا بفنون التجويد.

وشكلت اللجنة بحضور الشيخ حسن عرفة مدير الدعوة، والشيخ محمد حشاد شيخ المقارئ المصرية، الشيخ محمود نصر رئيس شؤون القرآن الكريم بالمديرية.