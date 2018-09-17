قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أن أي بطاقة تموينية لم تقم بتحديث بياناتها حتى يوم 7 نوفمبر 2018 لن تتمكن من صرف حصصها اعتبارا من 8 نوفمبر وتعتبر "ملغية"، ولا يحق لصاحبها استخراج بدل لها، ولكن يجب استخراج واحدة جديدة، طبقا للمعايير التي وضعتها وزارة التموين.

وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن إقبالا كبيرا للغاية شهده موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية اليوم، نظرا لدخول كم كبير من المواطنين عليه.

وأشار "مدكور" إلى أن تحديث البطاقات التموينية غير مطلوب من الجميع ولكن من فئة معينة يُطلب منهم ذلك عندما يقومون بالدخول على الموقع، أو تظهر لهم رسالة على "البون" الصادر عند شراء الخبز.

وتابع: "الناس اللي مش هيطلع لهم رسالة أنه يحدث بياناته يبقى مش مطلوب منه في الفترة الحالية تحديث بياناته، وبطاقته مش هتقف".