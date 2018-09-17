قال الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، إن توجيهات مجلس الوزراء، للمحافظين بشأن تفقد المستشفيات لم تأتي بسبب واقعة مستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في إطار خطته لبناء الإنسان المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد وجه بالحفاظ على صحة المواطن وبذل أقصى جهد بأن تطابق المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي المواصفات القياسية.

وتابع: "تفقدت أكثر من 10 مستشفيات منذ أن توليت منصبي، وهناك مستشفيات يعمل أطباؤها بجد واجتهاد، ولكن مستشفى واحدة فقط وجدنا فيها تهاونًا وتقصير واضح في الخدمات واستهانة بحياة المواطن، وألزمنا وكيل الصحة بإجراء تحقيق شامل لتغيب مدير مستشفى بهتيم عن العمل، ونائب المدير الذي لم يتخذ إجراءات بخصوص تعطل أسانسير المستشفى منذ عام ونصف، والمعاملة غير اللائقة للمرضى".