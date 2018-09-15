قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إجمالي عدد المصابين بواقعة مستشفى "ديرب نجم" بمحافظة الشرقية بلغ 13 حالة، بالإضافة إلى 3 وفيات، موضحًا أن المصابين المتواجدين في مستشفى الجامعة حالتهم مستقرة، عدا حالتين جرى وضعهما على جهاز تنفس صناعي.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة شكلت 3 فرق من الوزارة تتمثل في "فريق من قطاع الطب الوقائي منوط بسحب عينات من محطة مياه ديرب نجم الرئيسية والمحطات التي تغذيها، وجرى بالفعل سحب عينات للكشف عنها، وفريق من إدارة الكلى الصناعي بوزارة الصحة والإسكان لمراجعة كروت الصيانة الخاصة بماكينات الغسيل الكلوي، وفريق آخر من التفتيش الفني لمراجعة الأمور الفنية والإدارية الخاصة بتذاكر دخول المرضى.

وأشار إلى أنه جرى استدعاء المسئول عن الغسيل الكلوي أثناء حدوث الواقعة، كما تم تشكيل أيضًا لجنة مكونة من 2 أساتذة كلى من جامعة الزقازيق و2 استشاريي كلى من الهيئة العام للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة.

وتابع: "وزير الصحة بتوجه رسالة طمأنينة لجموع الشعب المصري عن سلامة ماكينات الغسيل الكلوي في كل المستشفيات".