كشفت الدكتورة عزة إبراهيم، رئيسة قسم الكلى بمستشفى ديرب نجم المركزى، أن الوحدة التى تترأسها، تعد واحدة من أكبر وحدات الغسيل الكلوى بالمحافظة، حيث تستقبل 188 مريض كلى متفاوتى الأعمار، يقومون بإجراء جلساتهم على 3 مراحل يومياً طوال الأسبوع.

وقالت «عزة»، وهى منهمكة فى العمل لمراجعة قوائم وكشوف المرضى المتردّدين على الوحدة بعد إغلاقها أن وحدة الكلى بالمستشفى ليست الوحيدة داخل المركز، لكن هناك وحدتين إضافيتين، إلا أن الأعداد بهما ليست كبيرة، واحدة منهما فى قرية طحا، وتستقبل 56 حالة مرضية، بخلاف ما تم نقله إليها من مرضى وحدة «ديرب نجم»، بعد إغلاقها، والوحدة الأخرى فى قرية بهنيا، وهى الأقل بين الوحدات الثلاث فى عدد المرضى الذين يتلقون العلاج بها، وعددهم 24 مريضاً فقط.

وأضافت أن عدد المصابين بمرض الفشل الكلوى، على مستوى مركز ديرب نجم بشكل تقريبى يتراوح من 270 إلى 280 مريضاً، من إجمالى عدد السكان داخل المركز الذين يزيد عددهم على 350 ألف نسمة، مقسمين على 8 وحدات محلية، تضم 44 قرية و169 عزبة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة المواطنين المصابين بأمراض الضغط والسكر المزمنة، التى تعد من أهم أسباب الإصابة بالفشل الكلوى.

«عزة»: نستقبل 188 حالة فى «المركزى» و«بسمة»: صدأ المواسير والروائح الكريهة وراء المرض

وأكدت الدكتورة بسمة عبدالله مديرة وحدة الكلى بالوحدة الصحية فى قرية بهنيا، أن تلوث المياه من العوامل التى تؤدى إلى إصابة المواطنين بالفشل الكلوى، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل الإصابة فى بعض القرى التابعة لمركز ديرب نجم يعود لعدم وجود مياه نقية وعدم صلاحيتها للشرب فى بعض الأحيان، لأن بعض مواسير المياه أصابها الصدأ، وهذا يزيد الضرر على صحة المواطنين.

وأوضحت أن الفشل الكلوى ليس المرض الوحيد الذى يعانى منه الكثيرون على مستوى المركز، لكن هناك حساسية الصدر، خاصة لدى الأطفال، مرجعة السبب فى ذلك إلى الروائح الكريهة التى يستنشقها الأهالى. وتابعت: «الطفل كان بيخف من الحساسية وهو عنده 5 سنين، دلوقتى بيوصل 12 سنة وبرضه مابيخفش».