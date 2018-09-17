إخلاء سبيل 12 طبيبا في "كارثة الغسيل الكلوي" بمستشفى ديرب نجم

قالت نظيمة البحراوي، مراسلة جريدة "الوطن" بمحافظة الشرقية، إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 12 من الأطباء والفنيين وهيئة التمريض ومسؤولي صيانة أجهزة الغسيل الكلوي بضمان محل إقامتهم في واقعة وفاة 3 مرضى غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم، لحين ورود تقرير الطب الشرعي والجهات المختصة بفحص الأجهزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن مصدرا طبيا أكد استقرار حالات المصابين وخروجهم من المستشفى عقب تلقيهم جلسات الغسيل الكلوي وهناك 11 حالة ما زالت في مستشفى الزقازيق الجامعي تتلقى العلاج وحالة واحدة بالعناية المركزة بمستشفى الأحرار.

وأكدت البحراوي، أنها تواصلت مع المرضى وأفادوها بأنهم شعروا بانخفاض ضغط الدم ودخلوا في غيبوبة بعد 10 دقائق من تشغيل أجهزة الغسيل الكلوي.