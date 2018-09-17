قالت ياسمين الحصري ابنة الشيخ محمود خليل الحصري، إن والدها أول من وثق القرآن صوتيا، حيث كان له أول جمع صوتي للقرآن.

وأضافت "الحصري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المسلمون يتساءلون"، عبر فضائية "المحور"، أنه أول من قرأ القرآن في الكونجرس الأمريكي، وأول من قرأ في مكبرات الصوت في الحرمين المكي والمدني، وهو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم، وكان أول خبير في مجمع البحوث في شؤون القرآن.

وأكدت أن والدها كان يسعى إلى أن يسافر لكل دول العالم؛ لنشر القراءة الصحيحة للقرآن، ونجح في أن يُدخل عدد كبير من الأجانب لدين الإسلام.