وقعت مشادة كلامية حادة بين النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، وبين حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بخصوص واقعة مشاجرة وقعت بين الأول مع سائق ميكروباص تدخل أحد الصحفيين لحلها فقام عجينة بسب الصحفيين.

ووجه عجينة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، حديثة للصحفيين: "الموضوع ميخصكوش خالص، والصحفي هو من ادعى إني أهنت الصحفيين".

ورد حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قائلًا: "مافيش صحفي هيختلق إهانة لنفسه أو لباقي الزملاء، واللي بينا النيابة العامة".

وأوضح "الزناتي"، أن مجلس نقابة الصحفيين والنقيب مسؤولين مسؤولية كاملة عن حقوق الصحفيين، لافتًا أن إلهامي عجينة أقر بالألفاظ التي تلفظها أمام محافظ الدقهلية"، متابعًا: "القانون فوق رأس الصحفيين المصريين، الذين يحترمون الغير".