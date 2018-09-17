130 مليار جنيه لـ«برامج التموين».. وافتتاح «أهلاً مدارس» الأربعاء بتخفيضات 25%

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى مؤتمر صحفى، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، إن «تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية لتنمية قطاع التموين خلال العام المالى 18/2019 تبلغ 130 مليار جنيه». معتبرة أن «برنامج ضمان الأمن الغذائى من أهم تلك البرامج، ويهدف لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة ضمن خطة الدعم السلعى، وتكوين مخزون غذائى يُؤمّن الحد الأدنى من السلع الاستراتيجية، وإحداث توازنات فى السوق منعاً للممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع من 1200 إلى 4200 بنهاية 2022».

ومن جانبه، قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، فى المؤتمر نفسه، إنه سيتم افتتاح معرض «أهلاً مدارس» بعد غد، ولمدة أسبوع، فى أرض المعارض بمدينة نصر، وأضاف أن «المعرض سيقدم تخفيضات تصل إلى 25% على مختلف السلع، ولن يقتصر فقط على الأدوات المدرسية، بل يمتد للألبان والجبن والعصائر».

فى شأن آخر، حسم «المصيلحى» مصير البطاقات التموينية الواقع بها أخطاء، قائلاً إن آخر موعد لتحديثها وتصحيح أخطائها هو 7 نوفمبر المقبل، مضيفاً: «هنشطب المتأخر ومش هنتراجع، ويوم 8 نوفمبر مش هتلاقى بطاقتك وروح بقى اعمل إجراءات استخراج واحدة جديدة».

وعن موسم توريد الأرز، قال الوزير إن «الأرز يتم تسلمه من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية خلال موسم التوريد بأسعار بين 4600 و4700 جنيه للطن»، مشيراً إلى أن «هيئة السلع تتجه نحو استيراد الأرز بجانب المحصول المحلى لتلبية احتياجات السوق».

وفى سياق آخر، رأى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن «التوسع فى إقامة المناطق اللوجيستية والتجارية يعد أحد أبرز الخطط التى تهتم الحكومة بمتابعتها»، لافتاً إلى أن هذه المناطق تمُد أذرع الخدمات والتنمية والاستثمار إلى جميع المحافظات.