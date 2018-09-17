فى إطار إستعدادات محافظة أسوان لإستقبال العام الدراسى الجديد 2018 / 2019 أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن دخول 33 مدرسة جديدة للخدمة هذا العام تم إنشاؤها حديثاً للتعليم العام والفنى بجميع مدن ومراكز المحافظة حيث تضم 856 فصل دراسى بإجمالى تكلفة 352 مليون جنية .

كما تم إنهاء الصيانة الشاملة لـ 19 مدرسة بتكلفة 57 مليون جنية فى حين جارى العمل فى 14 مدرسة أخرى بتكلفة 323 مليون جنية ، بينما سيتم طرح أعمال الصيانة الشاملة فى 11 مدرسة أخرى بتكلفة 40 مليون جنية .. جاء ذلك فى إجتماع متابعة إستعدادات المدارس لبدء العملية التعليمية بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ ، علاوة على مديرى التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والذى تناول مناقشة موقف المدارس الجديدة التى لم يتم توصيل مرافق لها بعدد 13 مدرسة حيث شدد محافظ أسوان على سرعة الإنتهاء من إجراءات إدخال الكهرباء لهذه المدارس خلال الأسبوع الحالى بعد إجراء المعاينة الميدانية على أرض الواقع وتحديد مقايسات التكلفة مع توفير بدائل أخرى لهذه المدارس فى حالة عدم إنتهاء الأعمال المطلوبة قبل بدء العام الدراسى ، موجهاً بسرعة الإنتهاء من تجهيزات كافة المدارس بمختلف مدن ومراكز المحافظة وخاصة المقاعد والتخت والكتب الدراسية ووسائل التهوية المناسبة ، وأيضاً توفير المعلمين والإداريين فى كافة التخصصات ، وهو الذى يتوازى مع تلافى جميع الملاحظات التى رصدها المحافظ خلال جولاته الميدانية الأسبوع الماضى على المدارس ومنها المدرسة اليابانية بالعقاد ومدرسة عبد المجيد حسنين الإبتدائية بشارع كسر الحجر ، فيما أكد اللواء أحمد إبراهيم على ضرورة إخضاع التغذية المدرسية للرقابة والمتابعة المشددة من خلال لجنة فنية لتسلم التغذية وتوزيعها على المدارس مع أخذ عينات عشوائية بشكل دورى للتغذية سواء كانت مطهية أو جافة أو فطيرة لتحليلها من أجل التأكد من سلامتها وصلاحيتها طبقاً للمواصفات والمعايير الصحية المطلوبة .