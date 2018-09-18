في لفتة جديدة على المحافظين افترش اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية سلالم الديوان العام، والتقى عددا من المواطنين على سلالم ديوان عام المحافظة، للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم التي تمس حياتهم اليومية، وذلك عقب عودته من جنازة الشهيد المجند علاء محمد الدسوقي بقرية شمنديل بمركز قويسنا.

واستمع المحافظ لعدد من المواطنين والتي من أهمها شكوى إحدى المواطنات تلتمس صرف مساعدة مالية لشراء العلاج لابنها من ذوي الإعاقة، ووجه المحافظ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنوفية بصرف إعانة وفق بحث ميداني وكذا تقديم تظلم لبحث إمكانية إدراجها ضمن برنامج تكافل وكرامة لمساعدتها علي تحمل أعباء الحياة.

كما استمع المحافظ لشكوى مواطن من ناحية كفر البتانون يتضرر من عدم إصدار ترخيص إحلال وتجديد على الرغم من استيفائه كافة الإجراءات القانونية، وأعطى توجيهاته بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة بالديوان العام للنزول والمعاينة على الطبيعة وبحث الشكوى واتخاذ اللازم في ضوء اللوائح والقوانين المقررة، كما وجه المحافظ طلبا لمواطن يعمل في استيراد الأعلاف من الخارج يلتمس تصريح لبناء مخزن جملون فك وتركيب على قطعة أرض بعيدة عن الكتلة السكنية للمستشار الهندسي والمستشار القانوني بالمحافظة لدراسة الموضوع والعرض عليه بالرأي لاتخاذ اللازم.

وفي ذات السياق استمع المحافظ، إلى شكوى مواطنة حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم تتضرر من عدم استكمال إجراءات تعينها مدرسًا بكلية العلوم جامعة المنوفية على الرغم من اجتيازها للمسابقة التي أجرتها الكلية بهذا الشأن، حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع رئيس جامعة المنوفية لبحث الشكوى واتخاذ اللازم، كما أحال طلب مواطن يلتمس توفير فرصة عمل لابنه بمدينة الباجور إلى وكيل وزارة القوى العاملة نظراً لظروفه، كما وجه باتخاذ اللازم والتنسيق مع هيئة التأمين الصحي بالمنوفية تجاه حالة مريض قلب ويريد تركيب دعامات، فيما أحال طلب مواطن إلى لجنة التحويلات بمديرية التربية والتعليم يلتمس نقل ابنه من مدرسة ثانوي خاص إلى مدرسة ثانوي عام بمنوف.

هذا وقد أحال محافظ المنوفية عدة طلبات انتداب وإلغاء ندب والخاصة بمديرية التربية والتعليم إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية لدراستها وسرعة فحصها في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وكذا أحال المحافظ طلبات لمواطنين يلتمسون عمل كشك إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لعمل بحث اجتماعي لهم واتخاذ اللازم مراعاة لظروفهم.

وفى نهاية اللقاء أعرب أهالي المنوفية عن سعادتهم البالغة بلقاء محافظ المنوفية والاستماع إلى مطالبهم وما لمسوه من اهتمام بالغ في حل مشاكلهم، فيما أهدت إحدى المواطنات من ذوي الإعاقة المصحف الشريف كهدية تذكارية لمحافظ المنوفية لسرعة الاستجابة لشكواها.