جمارك مطار مرسى علم تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

تمكن رجال الجمارك مطار مرسى علم الدولي برئاسة محمد إسماعيل عبيد مدير جمارك مطار مرسى علم الدولي، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة ترافيل سيرفيس القادمة من براغ اشتبه محمد رشدي عثمان مأمور الجمرك بالمطار في الراكب "ع. ع" مصري الجنسية، وتبين من فحص جواز سفره كثرة سفره.

وبالعرض على مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من مأمورى الجمرك لفحص حقائبة حيث تيين وجود كمية من الأدوية البشرية عبارة عن 1470 قرص perfecti و120 أمبول Biotine Bayer و120 أمبول Bepanthene داخل حقائبة وبلغت التعويضات المستحقة 143 ألف و200 جنيه.

وقرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي برقم 306 لسنة 2018.