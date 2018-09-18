نالت ميريت ويفر جائزة "إيمي" أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير، عن دورها في Godless.

وميريت ويفر ممثلة أمريكية ولدت 7 يناير 1980 في مانهاتن، وبدأت حياتها الفنية عام 1995، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي عن دورها في مسلسل "Nurse Jackie" من قبل.

ويقام حفل توزيع جوائز "الإيمي" هذا العام بأمريكا، وتنظمه الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، على مسرح "مايكروسوفت" بولاية "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة، ويقدمه كلا من مايكل تشي وكولين جوست المشاركين في برنامج "Saturday Night Live".