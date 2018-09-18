نال المخرج راين مورفي جائزة "إيمي" أفضل إخراج لمسلسل قصير تذهب، عن مسلسله American Crime Story.

وعمل مورفي كصحفي في العديد من المجلات والجرائد مثل "لوس أنجلوس تايمز" و"نيويورك ديلي نيوز"، ثم بدأ في الكتابة وأنتج أول فيلم له على يد ستيفن سبيلبرج وهي ليست أول جائزة "إيمي" في الإخراج.

ويقام حفل توزيع جوائز "الإيمي" هذا العام بأمريكا، وتنظمه الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، على مسرح "مايكروسوفت" بولاية "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة، ويقدمه كلا من مايكل تشي وكولين جوست المشاركين في برنامج "Saturday Night Live".