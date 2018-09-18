قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه جاري تنظيم جلسة استماع لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد حول حادث وفاة مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم في الشرقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن عملية تغيير فلاتر ماكينات الغسيل الكلوي روتينية وليست عملية صيانة، وأن وزيرة الصحة مطالبة بتوضيح ما حدث في المستشفى ديرب نجم.

وتابع أبوالعلا: "مش كل شوية نسمع كارثة ناس ماتت في الأسانسير وناس ماتت وهي بتغسل كلى دي ناس جاية تتعالج مش جاية تموت".

وأكد أبوالعلا حضور وزيرة الصحة ووكيل وزارة الصحة بالشرقية لجلسة الغد مشيرًا إلى أنه شعر ببعض الاستهانة من المتحدث باسم وزارة الصحة في كلامه عن الحادث باعتباره حدث فردي.