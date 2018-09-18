تركي آل الشيخ ينشر فيديو لشخص يعدد محاسنه: "ده مع الشريف مرتضى منصور"

نشرت الصفحة الرسمية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز، فيديو لعروسين يدعوان لتشجيع نادي "بيراميدز".

وظهر العروسين في الفيديو وهما يقولان: "البوص بيقولك غير مبادئك وشجع بيراميدز".

ونشر آل الشيخ فيديو آخر لرجل يجلس على مقهى ويعدد محاسن آل الشيخ قائلًا: "ده عايز يعمل احتراف وعايز الاندية يبقى فيها احتراف وملابس كويسة ويبقى كل واحد ليه نادي وعايز يعمل منظومة الاحتراف اللي اتحاد الكرة مش عارف يعملها والراجل ده راجل محترم بس هما مش واخدين بالهم".

وتابع: "الراجل ده مع الشريف مرتضى منصور واللي يصاحب مرتضى منصور يبقى شريف زيه وده داخل عشان يبعد الأهلي اللي بقاله 100 سنة بياخد البطولة، واللي بقت زي الزفت، وعايز يعمل منافسة في الدوري".