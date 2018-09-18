نال مسلسل "Game of Thrones" أو لعبة العروش الشهير جائزة "الإيمي" كأفضل مسلسل درامي.

وصراع العروش أو لعبة العروش هو مسلسل فنتازيا ملحمي من تأليف ديفيد بينيوف ودانيال وايز، وهو اقتباس لرواية لعبة العروش التابعة لسلسلة روايات أغنية من ثلج ونار لمؤلفها جورج آر. آر مارتن.

ويقام حفل توزيع جوائز "الإيمي" هذا العام بأمريكا، وتنظمه الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، على مسرح "مايكروسوفت" بولاية "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة، ويقدمه كلا من مايكل تشي وكولين جوست المشاركين في برنامج "Saturday Night Live".