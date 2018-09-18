تعرف إلى "دارين كريس" الفائز بـ"إيمي" أفضل ممثل رئيس في مسلسل قصير

حصد الممثل "دارين كريس" جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل قصير، عن دوره في مسلسل "American Crime Story".

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الفنان الأمريكي دارين كريس:

- يعمل "دارين كريس" في أكثر من مجال فني فهو ممثل ومغني، وكاتب أغاني وملحن أمريكي، ومؤسس وشريك في شركة انتاج.

- ولد في 5 فبراير 1987 ، في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

- شارك في مسلسل The Cleveland Show عام 2009.

- شارك بمسلسل American Crime Story عام 2018، الذي نال عنه الجائزة، ويحكي مسلسل American Crime Story قصة مقتل مصمم أزياء خارج قصره على يد القاتل أندرو كونانان.

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إحدى أغاني دارين كريس