أقيم فجر اليوم حفل توزيع جوائز "إيمي" هذا العام بأمريكا، وتنظمه الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، على مسرح "مايكروسوفت" بولاية "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة، ويقدمه كلا من مايكل تشي وكولين جوست المشاركين في برنامج "Saturday Night Live".

وفيما يلي تستعرض "الوطن" قائمة الفائزين بالجوائز:

الممثلة أليكس بورستين يفوز بجائزة "إيمي" فئة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي، عن دورها في مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel.

الممثلة رايتشل بروسنهان تفوز بجائزة "إيمي" فئة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي عن دورها في The Marvelous Mrs. Maisel.

الممثل جيف دانيالز يفوز بجائزة "إيمي" في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل "Godless".

الممثلة ميريت ويفر تفوز بجائزة "إيمي" أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير، عن دورها في Godless.

الممثل بيل هيدر فاز بجائزة "إيمي" فئة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي عن مسلسل Barry.

المخرج راين مورفي، يفوز بجائزة "إيمي" أفضل إخراج لمسلسل قصير، عن مسلسله American Crime Story.

مسلسل Black Mirror، يفوز بجائزة "إيمي" أفضل كتابة لمسلسل وتحديدا عن حلقة "USS Callister".

الممثل دارين كريس يفوز بجائزة "ايمي" أفضل ممثل رئيسي في مسلسل قصير عن دوره في مسلسل "American Crime Story".

الممثلة ريجينا كينج تفوز بجائزة "إيمي" أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير عن دورها في "Seven Seconds".

الممثل بيتر دينكلاج يفوز بجائزة "إيمي" أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي، عن دوره في مسلسل "Game of Thrones".

المخرج جلين فايس، يفوز بجائزة "إيمي" لإخراجة مجموعة متنوعة من الأعمال الرائعة

الممثلة ثاندي نيوتن، تفوز جائزة "إيمي" كأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي، عن دورها في مسلسل "Westworld".

جائزة "إيمي" كأفضل كتابة في مسلسل درامي، مسلسل "The Americans".

الممثل ماثيو ريس يفوز بجائزة "إيمي" لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي عن دوره في مسلسل "The Americans".

الممثلة كلير فوي، تفوز بجائزة "إيمي" أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل "The Crown".

برنامج RuPaul’s Drag Race يفوز بجائزة "إيمي" كأفضل برنامج مسابقات واقعي.

برنامج "Saturday Night Live" يفوز بجائزة "إيمي" كأفضل برنامج منوّعات.

"American Crime Story" يفوز بجائزة "إيمي" لفئة أفضل مسلسل قصير.

مسلسل "Game of Thrones" أو لعبة العروش يفوز بجائزة "الإيمي" كأفضل مسلسل درامي.

مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel" يفوز بجائزة "الإيمي" في فئة أفضل مسلسل كوميدي.