نال بيتر دينكلاج جائزة "إيمي" أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي، عن دور دينكليج في مسلسل "Game of Thrones".

وبيتر دينكلاج ممثل أمريكي معروف بأعماله في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية أيضًا، ومن خلال موهبته الفطرية أسر الجماهير من جميع أنحاء العالم، وتمكن من وضع بصمته في صناعة السينمائية، وهو معروف بشكل جديد من خلال دوره الرئيسي في فيلم " The Station Agent" ومن خلال رسمه لشخصية تيريون لانستر في المسلسل التلفزيوني الشهير "Game of Thrones".

ويقام حفل توزيع جوائز "الإيمي" هذا العام بأمريكا، وتنظمه الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، على مسرح "مايكروسوفت" بولاية "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة، ويقدمه كلا من مايكل تشي وكولين جوست المشاركين في برنامج "Saturday Night Live".