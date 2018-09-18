قال مسعفون فى غزة اليوم الثلاثاء، إن فلسطينيين قتلا فى غارة إسرائيلية قرب حدود القطاع مع إسرائيل بعدما قال جيش الاحتلال الإسرائيلى إنه هاجم مجموعة يشتبه بأنها كانت تعبث بالسياج الحدودي، بحسب ما أوردت "رويترز".