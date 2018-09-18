يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشظ على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقع الخبراء، أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 33 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: