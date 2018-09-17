يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يظل الطقس اليوم معتدلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وذكر الخبراء، في بيان اليوم: تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقع الخبراء، وفقًا للبيان، أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 32 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: