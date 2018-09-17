قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف بدأ مبكرا هذا العام منذ نهاية أغسطس الماضي، بالرغم من أنه مناخيا يبدأ 23 سبتمبر، موضحًا أن هناك استقرار في الأحوال الجوية حتى الأسبوع المقبل.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن فصل الخريف يتخلله حالة من عدم الاستقرار السريعة والمتمثلة في الأمطار الشديدة والتي تصل لحد السيول حال تساقط الأمطار على جميع المحافظات المحاطة بالجبال.

وأشار إلى أن تلك السيول سيتأثر بها جميع المحافظات المحاطة بالجبال.