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التحكيم في غيبوبة .. «العدل» يغيب عن الكرة المصرية

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إلهامي عجينة: "لم أسب الصحفيين.. ومستعد للتحقيق"

إلهامي عجينة: "لم أسب الصحفيين.. ومستعد للتحقيق"

جمارك مطار مرسى علم تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

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وزيرة البيئة: "ابني بيساعدني في عملي".. وإعلامي: "عينه على المنصب"

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