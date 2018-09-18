يعرض على مسرح مركز الجيزة الثقافي "نظرة" و"مدد" في الساعة السابعة مساء 7:00م مشاريع تخرج الدفعة الأولى من ورشة "إبدأ حلمك" العروض بالمجان، تقدم مشروعات التخرج بإشراف المخرج أحمد طه.

شارك بالتدريب في عرض "مدد" في الدراما الدكتور علاء عبد العزيز، التمثيل أشرف فاروق، السينوجرافيا عمرو الأشرف، الموسيقى والغناء حازم الكفراوي، الرقص ضياء شفيق، بينما شارك في التدريب لمجموعة عرض "نظرة" في الدراما ميسرة صلاح الدين، التمثيل أحمد مختار، السينوجرافيا محمود حنفي، الموسيقى والغناء أحمد حمدي رؤوف، الرقص تامر فتحي.

ويعرض للأطفال مسرحية "شيكو وأمير الغابة" في الساعة السابعة مساء، بالإسكندرية، بطولة محمد الجندي، محمد دياب، بسام ممدوح، محمد بكري، آية أبو زيد، شيري المصري، ومجموعة من الأطفال، تأليف وإخراج ريهام عبد الحميد.