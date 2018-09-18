كارتر: اتفاقية كامب ديفيد شملت السلام للمنطقة كاملة بما فيها فلسطين

قال الرئيس الأمريكي الأسبق جمي كارتر، إن اتفاقية كامب ديفيد تطلبت من الرئيس المصري أنور السادات ورئيس وزراء الإسرائيلي العديد من التضحيات والشجاعة ومواجهة العديد من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، والسلام الناتج عن كامب ديفيد لم يتم خرقه بل مستمر وباقي علي قيد الحياة، مبينا المدة للانتهاء من توقيع الاتفاقية حيث استمرت ثلاث عشر يوما وتمت محادثات شديدة الوطأ وصعبة للغاية حتي تم إبرام الاتفاقية.

وأوضح كارتر - في رسالة بالفيديو بعثها للمشاركين في حلقة النقاش التي ينظمها منتدى الجامعة الأمريكية في الذكرى الأربعين لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل- أنه تم توقيع هذه الاتفاقيات بين مصر وإسرائيل وشملت أيضا حل للمشكلة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه بعد توقيع الاتفاقية سوف يعم السلام الدائم بالمنطقة، وعبر عن حزنه الحالي بسبب ضياع الأمل في إنتشار السلام بصورة طبيعية حيث في العقود الأربعة الأخيرة توسعت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك الفلسطنيين ما زالوا يعانوا من خلافات وانقسامات داخل صفوفهم، وإسرائيل تتعرض حاليا لضعف ديمقراطي جراء الاحتلال الذي تشنه علي الدولة الفلسطينية.

وأشار كارتر إلى أن السادات كان مغرما أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك 99% من أوراق المنطقة وتسوية السلام العادل، ولكن كان محقا بمكانة الولايات المتحدة بدورها ومكانتها قادرة علي فعل كل شيء.

وختم كارتر رسالته قائلا، أشعر بالفخر بالدور الذي قمت به في إبرام السلام بين مصر وإسرائيل، وأعتقد في قدرتنا تشكيل سلام عادل للمنطقة، وهناك التزامات حتمية إستراتيجية أخلاقية يجب تطبيقها، ولكي نحترم المواثيق والمعاهدات الدولية المبرة، والحفاظ علي المصداقية في التعامل مع أطراف النزاع وهدفنا في النهاية هو النجاح لاي إتفاق سلام تاريخي.