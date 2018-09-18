أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن تفعيل الاسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة والسلع الاساسية بمختلف قرى ومراكز المحافظة وذلك لضبط الاسعار والقضاء على تجار السوق السوداء والمتلاعبين بالاسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراقبة الاسواق وضبط الاسعار ورؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة .

جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء الغرفة التجارية وتجار الشادر للخضر والفاكهة بأسيوط بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين والعقيد احمد انور رئيس مباحث التموين وعمرو ابوالعيون رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بأسيوط وذلك لمناقشة البدء الفعلى فى تطبيق منظومة الاسعار الاسترشادية للسلع الاساسية والخضر والفاكهة .

وأشار محافظ أسيوط الى انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة من الغرفة التجارية وبعض تجار اسيوط بمشاركة مديرية التموين ومباحث التموين للوصول الى السعر الاسترشادى بصفة يومية على ان يتم اعلانه على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط وجروب البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط " أسيوط بوابة الى التغيير" وذلك تفعيلا للجهود التى تبذلها الدولة لضبط الاسعار ومحاربة جشع التجار وايصال الدعم لمستحقيه .

وأضاف المحافظ انه تم التأكيد على تشديد الحملات الرقابية والتموينية بصفة مستمرة على جميع القرى والمراكز لضبط الاسواق ومحاربة الغش التجارى بكافة صوره ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم بالقرى والمراكز .