مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، اليوم، في حادث انقلاب سيارة "سوزوكي"، بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة "سوزوكي"، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، ووجه بسرعة نقل الجثة والمصابين.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، إلى محل الواقعة وتم نقل جثة لشخص، ويدعى عبدالله محمد محمد سليمان (60 سنة)، بالمعاش، ومقيم بمركز دير مواس محافظة المنيا، إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي.

ونقل 5 مصابين إلى قسم الاستقبال، وهم محمود شارب حسن (50 سنة)، موظف بالتربية والتعليم، مصابا باشتباه كسر بالضلوع، أحمد علي محمود (31 سنة)، عامل، مصابا باشتباه كسر الذراع الأيسر مع وجود سحجات، كريم أحمد علي (21 سنة)، سائق، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، ممدوح عبدالعزيز عبدالستار (35 سنة)، عامل، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، جمال عبدالعزيز عبدالستار (40 سنة)، مصابا باشتباه نزيف بالبطن، وجميعهم مقيمون بمركز دير مواس محافظة المنيا، وتم تقديم العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.