أعلن الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن إعداد لائحة موحدة للقطاعات الأربع العلمية والبحثية بجامعة بني سويف والمتمثلة في قطاع (العلوم الطبية، والعلوم الطبيعية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية)، وذلك خلال اجتماع مجلس قطاع الدراسات العليا والبحوث رقم (146) بتاريخ 17 سبتمبر 2018م.

كما وافق المجلس على المذكرات المقدمة من العلاقات الثقافية والعلمية بشأن الإعلان عن المنح والمسابقات الواردة من إدارة العلاقات الثقافية والبعثات، هذا وتم مناقشة كل المذكرات الواردة من الكليات والمعاهد بالجامعة بشأن رسائل الماجستير والدكتوراه من حيث تسجيلها أو تعديل إشراف أو تعديل عنوان أو مد قيد أو شطب قيد.