قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بضرورة توفير السيارات اللازمة والمريحة لنقل أعضاء هيئة التدريس من القاهرة لبني سويف والعكس وكذا المنيا والفيوم، وذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة وحدة السيارات بالجامعة بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير وحدة السيارات وأعضاء مجلس الإدارة.

كما أشار رئيس الجامعة إلى ضرورة توافر أماكن للأعضاء بالسيارات طبقا لقاعدة البيانات الإلكترونية للوحدة والتي تشتمل على كل بيانات الأعضاء المشتركين في الخدمة مثل البيانات الشخصية، وتحديد أيام الحضور، وحجز المقاعدهم، وتسديد رسوم الاشتراك.