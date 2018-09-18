أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، عن سرعة البدء في تحرير عقود التمليك لجميع المواطنين، الذين تقدموا بتقنين أوضاعهم وذلك بالأسعار العادلة التي حددتها لجنة البت واللجان الفرعية التابعة لها.

جاء ذلك بالتنسيق مع لجنة البت في تقنين أراضي أملاك الدولة، وفور حضور المواطن إلى ديوان عام المحافظة، حيث يتم دفع مقدم 25% من صافي الثمن العادل الذي تم تحديده والباقي على أقساط لمدة 3 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من التقييمات الخاصة كافة لـ469 حالة على مستوى المحافظة وفي غضون باقي أيام سبتمبر الحالي، سيتم تقييم باقي الحالات المتقدمه.

والجدير بالذكر أن آخر موعد لدفع رسوم الفحص 27 سبتمبر الجاري، ومن لم يقم بدفع رسوم الفحص حتى هذا الموعد، يعتبر طلبه الذي تقدم به لتقنين وضعه كأن لم يكن.