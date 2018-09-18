التقى الأستاذ الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، بعدد من أهالي وشباب قرية البرادعة التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، بحضور اللواء محمد عبدالوهاب السعدني السكرتير العام المساعد.

حيث ذهب الأهالي إلى المحافظ يشكون من مشكلة الصرف الصحي بالقرية، وأن المقاول استلم الأعمال منذ 12 سنة ولم ينتهي منها حتى الآن وحكوا له عن معاناة أهالي القرية، وعن حادثة صعق أحد الإبل نتيجة وجود مياه بالشوارع لعدم وجود خط صرف صحي بالقرية، ووعدهم المحافظ بزيارة قريبة للقرية وأن يقوم بالاطلاع على أسباب المشكلة ووضع الحلول العاجلة لها.