تقيم النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات برئاسة جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غدا، حفل لتكريم أوائل أبناء العاملين بالشهادات العامة والجامعية.

وقالت شيرين جابر سكرتيرة المرأة العاملة والطفل بالنقابة العامة، إن الاحتفالات تأتي مع الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، مضيفة أن الاحتفال سيشمل إقامة ندوة للحوار المجتمعي حول دور عاملات مصر في بناء الأسرة السليمة وتوعيتها بقضايا الوطن ورفض الشائعات التي تريد النيل بمقدراته.

وأشارت سكرتيرة المرأة العاملة والطفل إلى أن مجلس إدارة النقابة العامة، وافق على وضع خطة للتدريب والتثقيف لجميع العاملات بالبنوك والتأمينات، التي ستبدأ اعتبارا من أكتوبر المقبل، وسيشارك فيها جميع الفائزات في الانتخابات العمالية بمواقع العمل المختلفة.