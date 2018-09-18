بدأت وزارة الآثار في تطوير وترميم متحف طنطا القومي بمحافظة الغربية، ضمن خطتها لتطوير وترميم المتاحف والمواقع الآثرية.

وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار؛ إن متحف طنطا القومي يعد المتحف الأثري الوحيد الموجود بالمحافظة، ويضم 8579 قطعة أثرية من مختلف العصور، والتي تتنوع بين العصور الفرعونية والرومانية واليونانية، وهو مغلق منذ عام 2000.

وأضافت، أن أعمال التطوير ستشمل ترميم مبنى المتحف ومعالجته إنشائيا ووضع فتارين عرض جديدة، كما قامت لجنة سيناريو العرض المتحفي بتغير سيناريو العرض الخاص به.

وأشارت صلاح إلى أن خطة التطوير تتضمن وضع سيناريو للعرض المتحفي بشكل جديد لإبراز القطع الأثرية الموجودة به سابقا بأفضل شكل، والتي تعبر عن عصور تاريخة مختلفة.

وينقسم سيناريو العرض المتحفي إلى قسمين؛ الأول يضم الاكتشافات الأثرية للحفائر التي تمت بمحافظة الغربية، والثاني يضم القطع التي ترمز للحياة اليومية والبعث والخلود.

وأوضحت صلاح أن مبنى المتحف يتكون من خمسة طوابق، خصص الأول للخدمات، والثاني والثالث لعرض مختلف القطع الأثرية، والرابع مخصص للمكاتب الإدارية الخاصة بموظفي المتحف، أما الخامس فتوجد به قاعة للمحاضرات والمؤتمرات.