فى إطار تواصله المباشر مع المواطنين والنزول للشارع من خلال جولات ميدانية فوجئ أهالى قرية بنبان بحرى بتواجد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وسطهم للمتابعة والوقوف من أرض الواقع على شكواهم من مشكلة المياه الجوفية التى ظهرت فى الفترة الأخيرة بالمناطق ذات المنسوب الأقل سواء كانت طرق داخلية أو منازل أو مواقع خدمية ، وخلال جولته التفقدية للقرية قرر اللواء أحمد إبراهيم تشكيل لجنة فنية متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بجامعة أسوان بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى الأسباب الرئيسية التى نتج عنها ظاهرة المياه الجوفية ووضع الحلول العلمية المناسبة لسرعة القضاء على المشكلة من أجل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، موجهاً بدراسة إدارة التخطيط العمرانى لتحديد قطعة أرض بالمدخل الصحراوى للقرية لتخصيصها كجبانة عمومية متكاملة المرافق والبنية الأساسية وذلك بعد تعرض الجبانة القديمة لإرتفاع منسوب المياه الجوفية بها ، بجانب عدم إستيعابها لأى حالات وفاة مستقبلية ، وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة دراو بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لدراسة تغيير خطوط الأسبوستس للمياه بقرية بنبان بحرى بنوعية من المواسير ذات المواصفات الجيدة والصحية ، مشدداً على مدير عام التربية والتعليم ولجنة فنية بسرعة القيام بزيارة ميدانية لمدرسة بنبان بحرى الإبتدائية والتى تفقدها المحافظ حيث رصد العديد من الملاحظات والسلبيات التى يجب تلافيها فوراً وإجراء الصيانة الكاملة لمرافق المدرسة قبل بدء العام الدراسى الجديد .. كما أمر محافظ أسوان بمنع تشغيل اللنشات الخاصة الغير مرخصة حفاظاً على سلامة وأرواح أهالى القرية ، مع متابعة شرطة المسطحات لهذه اللنشات وخاصة أنه يتم حالياً تشغيل العبارة النيلية التابعة للوحدة المحلية ، بالإضافة إلى أنه سيتم الأسبوع القادم وصول إحدى العبارتين الجارى صيانتهم ورفع كفاءتهم بترسانة الإسكندرية بتكلفة 4 مليون جنيه ، ويعقبه ذلك وصول العبارة الثالثة لتكتمل حركة المعدات النهرية التى تربط شرق القرية بغربها .