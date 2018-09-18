رغم مرور نحو 10 سنوات على إنتاج العرض المسرحى «قهوة سادة»، استطاع المخرج خالد جلال، تجميع فريق عمل المسرحية من جديد، لإعادة تقديمها على المسرح القومى، ضمن عروض مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، احتفالاً بيوبيله الفضى.

وعبّر نجوم العرض عن سعادتهم لإعادة تقديم المسرحية لجيل جديد، وقالت مريم السكرى، إحدى بطلات العرض لـ«الوطن»: «المسرحية تمثل نقطة انطلاق لنا جميعاً، وأعتقد أن لدينا حنيناً جارفاً لإعادة تقديمها، فهى وش السعد علينا». وقال حسام داغر، إن «قهوة سادة قدّمت قضايا بكوميديا راقية جداً، وهو ما جعل المشاهد لا يضحك فقط، وإنما يخرج من العرض يبحث عن إجابات لما تطرحه المسرحية من قضايا». وتابع: «إعادة العرض أمر إيجابى، خصوصاً أن الشباب المشاركين به أصبحوا معروفين، وأعتقد أننا سنقدمه بشكل أفضل، لأننا أصبحنا أكثر نضجاً».

أما أمير صلاح الدين، فأبدى حماسه لإعادة تقديم العرض، قائلاً: «المسرحية أسطورتنا الشخصية، وكانت سابقة لوقتها، فقد كانت تنتقد الأوضاع السلبية فى المجتمع المصرى والسلوكيات الخاطئة وغياب الأخلاق من خلال عدة لوحات منفصلة متصلة». فيما قال محمد فراج: «عندما حدّثنا خالد جلال عن إعادة تقديم المسرحية شعرت بأن الحلم تحقق أخيراً، كما أسعدنى أنها مهداة إلى زميلنا فى العرض الراحل محمد فاروق، أحد الذين شاركونا فى تقديمها قبل سنوات».

وقال المخرج خالد جلال: «كنت متخوف من عدم القدرة على تجميع أبطال المسرحية بعد مرور 10 سنوات على العرض الأول، وكان هذا هو شرطى لإعادته، وبدأت منذ عدة أشهر فى طرح الفكرة عليهم، ووجدت حماساً منهم بشكل كبير». وأضاف: «استطعت تجميع كل الفريق ما عدا 3 ممثلين، وبدأنا منذ نحو أسبوعين عقد اجتماعات تحضيرية، وشاهدنا المسرحية بمركز الإبداع، واستعدنا أجواء العمل بها من جديد».