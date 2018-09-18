شهد قصر ثقافة الغردقة للمرة الأولى افتتاح المعرض الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر الجاري، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد لقصور الثقافة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أهمية دور الثقافة في بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية مستنيرة تسهم في بناء مصر، معربًا عن سعادته البالغة بتنظيم المعرض الأول للكتاب بقصر ثقافة الغردقة والذي يضم عددًا كبيرًا من الكتب في المجالات المختلفة، يجرى بيعها للجمهور أسعار مخفضة في متناول الجميع.

وأشار عبدالله أن معرض الكتاب عودة لتربية النشء على القراءة ومدى تنوع هذه القصص وهي ركن أساسي لبناء الشخصية المصرية، مؤكدا أن الاهتمام بالثقافة بكل أوجهها لأن القراءة هي ثقافة تنمي الموهبة وتصحح الفكر للشاب والفتاة وكل هذه الأنشطة لبناء جيل جديد قوي.

كما أكد عبد الله ضرورة التعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الشباب في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة ورسم البسمة على وجوه أهالي البحر الأحمر، مثمنًا دور الشباب في بناء مستقبل مصر بشكل عام وتنمية محافظة البحر الأحمر على وجه الخصوص.