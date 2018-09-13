محافظ البحر الأحمر يناقش موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالغردقة

عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مساء الأربعاء، اجتماعًا بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي وآخر الإجراءات التي تمت بمشروعات تطوير المناطق القديمة بمدينة الغردقة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، ضرورة أن تعمل جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة (الكهرباء-المياه والصرف الصحي–والاتصالات ) من أجل المواطن والمصلحة العامة والعمل بروح الفريق الواحد من خلال رؤية واضحة للنهوض بجميع المرافق والخدمات.

ومن جانب آخر، عرض المهندس حاتم دياب الاستشاري تطوير المدينة الجديدة للمناطق القديمة (الأمل – الملاحة – الصيادين)، مشيرا إلى أن التطوير سيكون واجهة حضارية لمدينة الغردقة، وسيمثل عائد استثمارى كبير للمحافظة كما أن عملية تطوير المدينة القديمة ستعمل على إضفاء المظهر الجمالى لمدينة الغردقة، إضافة إلى أن ذلك يأتى فى خطة جعل مدينة الغردقة من أجمل المدن السياحية بالعالم.

وأوضح المحافظ أن خطة تطوير المدينة تستهدف جميع المحاور الرئيسية والشوارع المرتبطة بها لتعطى انطباعا جيدا لدى السائح وتنقل الصورة الحضارية التى تتمتع بها المحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث جميع المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث تم مناقشة شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة ومحطات الرفع ومشروعات مياه الشرب التي تتم في مدن المحافظة (رأس غارب - الغردقة - سفاجا - القصير - مرسي علم ).

ومن جانبه أكد المحافظ سرعة الانتهاء من جميع محطات الصرف التي يتم تنفيذها فى القريب العاجل، مشددا على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين فى الحياة وسط بيئة متكاملة.

حضر الاجتماع العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لمكتب شئون المحافظ وسكرتير عام المحافظة المساعد والدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ والدكتور أحمد عبد ربه والمهندس حاتم دياب شركة ارك بلان وهو مكتب الاستشاري للمحافظة والعديد من الجهات التنفيذية والامنية بالمحافظة.