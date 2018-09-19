بعد 18 يوما من زيارة المحافظ لها، دخلت مستشفى أبشواي المركزي، بمحافظة الفيوم، بؤرة اهتمام مسئولي مديرية الصحة بالمحافظة، واصطحبت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فريق من جميع الإدارات بالمديرية، في حملة للتفتيش على أعمال المستشفى.

شملت حملة قيادات المديرية، المرور على أقسام الاستقبال، وبنك الدم، والأشعة، والكلى الصناعي، وأجنحة العمليات، وتفقدت التطوير الذي يجرى لتحويل أحد الأجنحة لقسم حضانات ذو سعة أكبر، ومرت على المخازن، وطالبت مدير المستشفى، بجردها والاستفادة من الموجود بها، وتصليح بعض الأجهزة وتكهين الأجهزة التي لا تعمل، ومر الفريق على جميع الأقسام والعيادات، وتم إصلاح بعض السلبيات التي رأوها وفقا لتعليمات وكيل الوزارة.

كما حصر التفتيش المالي والإداري بالمديرية، المتغيبين بعد فحص دفاتر الحضور والإنصراف، كما أمرت بتحويل بعض الممرضات والإداريين للتحقيق، وأمر مدير الطوارئ، بنقل الممرضة المسئولة عن مخزن الطوارئ من قسم الاستقبال نهائيا.

وعقدت وكيل الوزارة بعد ذلك، اجتماعا مع الفريق المعاون، بمكتب مدير المستشفى بحضور بعض رؤساء الأقسام بالمستشفى، وطالبت مديرة الجودة، بضرورة تشكيل لجنة الجودة والتي تضم جميع رؤساء الأقسام، ومدير المستشفى، بأن يعقد اجتماع لجنة الجودة شهريا عقب اجتماع لجنة مكافحة العدوى بحضور فريقي الجودة ومكافحة العدوى بالمديرية، كما طالبت مسئولة الرمد بالمديرية، مدير المستشفى بإجراء بعض الإصلاحات لتفعيل عمليات الرمد بالمستشفى.

ورافق وكيل وزارة الصحة بالفيوم، في حملتها التفتيشية على المستشفى، كلا من مدير الطوارئ والمكلف بأعمال الطب العلاجي، ومديرة الجودة، ومدير مكافحة العدوى، ومديرة الصيدلة، ومعها تفتيش صيدلي، ومسئولة الرمد، ومسئول الأشعة، وعضوين من التفتيش المالي والإداري، ومفتش الأسنان بالقسم العلاجي، ومفتشة جودة، ومفتشتين من التمريض، وعضو من العلاج الطبيعي.

كان اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم الجديد، كلف المسئولين عن قطاع الصحة بالمحافظة، خلال زيارته المفاجئة لمستشفى أبشواي المركزي، بداية الشهر الجاري، بإعداد تقرير شامل باحتياجات المستشفى، وتحديد العاجلة منها، من أجل توفيرها، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة للواطنين.

واستمع محافظ الفيوم الجديد، خلال جولة تفقدية مفاجئة، لمركز أبشواي، في ثان أيام عمله، تفقد خلالها مستشفى أبشواي المركزي، واستمع لشكاوى المواطنين بشأن نقص عدد الأطباء وتعطل عدد من ماكينات الغسيل الكلوي، وأصدر توجيهاته، لرئيس المدينة بحل مشكلة انخفاض منسوب أغطية البلاعات ووجود عدد من الحفر بفناء المستشفى.