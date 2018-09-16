قالت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن مديرية الصحة بالمحافظة، اتخذت خطوات للتأكد من حسن سير العمل بمراكز الغسيل الكلوي، بعد واقعة مستشفى ديرب نجم بالشرقية، وتم التأكد من وجود عقود صيانة لماكينات الغسيل الكلوي، ومحطات المياه بها.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، صباح اليوم، أنه تم فحص آخر 3 عينات من محطات المياه، وجاءت نتائجها مطابقة للمواصفات المقررة، وأنه يوجد ماكينات لا تحتاج إلى حتى الصيانات العادية، وأخرى تحتاج إليها، وتتم بمعرفة الشركة في وجود فني صيانة مسؤول بالوحدة.

وتابعت: "تنظم إدارة العلاج الحر حملات على مراكز الغسيل الكلوي الخاصة، من أجل التأكد من وجود عقود الصيانة والنفايات".