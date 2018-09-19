توفي الفنان جميل راتب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ92 عامًا، ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم من مسجد الأزهر الشريف.

وقبل وفاة جميل راتب بساعات، نشرت "الوطن" آخر حوار صحفي له، كشف فيه عن رأيه في حصر المخرجين له في أدوار الشر، حيث أكد أن حصر المخرجين له في أدوار الشر لا يزعجه، مضيفًا: "لأنى حاولت بعدها مباشرة التنوع فى الأدوار، فعلى سبيل المثال مسلسل الراية البيضاء مع الفنانة سناء جميل، لم أجد فيه صعوبة لأنه يشبه الحياة التى أعيشها، وفيلم عفاريت الأسفلت مع المخرج أسامة فوزى كان شخصية فيه سلسة ومريحة، وفيلم بيت بلا حنان مع الفنانة نادية لطفى، فمن أبرز كواليس تصوير العمل وقتها مشهد ضربى لها، وبعد التصوير كانت تدخل وتضحك قائلة شفت عملت إيه فيّا.

وأضاف أنه تعاون مع الفنانة فاتن حمامة عندما شاركت فى مسلسل "وجه القمر"، متابعًا: "هى فنانة كبيرة وكان لها وزنها، وعندما طلبت منى التعاون معها قالت لى: اطلب ما تريده من الإنتاج لأننى أريدك معى، ورغم ذلك لم أطلب مبلغاً غير معقول، كما شاركتها فى فيلم لا عزاء للسيدات وهو محطة مهمة فى حياتى، لعدة اعتبارات أهمها أننى وقفت أمام فاتن حمامة، فهى كانت فنانة متصالحة مع ذاتها وتعلمت منها كثيراً، بالإضافة إلى التعاون مع المخرج هنرى بركات وهو من أكثر المخرجين إنتاجاً للأعمال السينمائية، ولقب بشيخ المخرجين.