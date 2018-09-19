المرور: تغيير خط سير عربات النقل عن الطريق الدائري أدى إلى طفرة كبيرة

قال الرائد أحمد نور الدين، من غرفة عمليات الإدارة المركزية للمرور، إن الكثافات المرورية اليوم تحت السيطرة تمامًا.

وأضاف "نور الدين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، صباح الأربعاء، أن انفصال خط سير عربات النقل الثقيل عن الطريق الدائري، وتحويلها إلى الطريق الدائري الإقليمي أدى إلى وجود طفرة كبيرة في انخفاض الكثافات المرورية بمناطق الطريق الدائري.

ونصح "نور الدين"، سائقي المراكب القادمين من مناطق الشيخ زايد ومتجهين إلى القاهرة، باتخاذ طريق الدائري أعلى القوس الغربي، حتى منزل أحمد عرابي أو منزل صفت اللبن، لتجنب الكثافات المرورية المتواجدة على محور 26 يوليو.