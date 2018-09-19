التعليم العالي: منح مقدمة من الحكومة البريطانية وباكستان وتايلاند

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً مقدماً من د.كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من الحكومة البريطانية، وباكستان، وتايلاند.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية تعلن عن فتح باب التقدم لمنح برنامج ((Chevening لعام 2019/2020 للحصول على الماجستير لمدة عام واحد.

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم هو 6 نوفمبر القادم، وللتعرف على شروط التقدم والتفاصيل يرجى الاطلاع على الموقع الإلكترونى الآتى: www.chevening.org

ومن ناحية أخرى أضاف التقرير أن لجنة التعليم العالى الباكستانى تعلن عن تقديم عدد من المنح الدراسية بالجامعات الباكستانية للعام الدراسى 2018/2019، وذلك في مجالات الطب وطب الأسنان، مشيراً إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 13 أكتوبر المقبل، ولمعرفة شروط التقدم والاطلاع على التفاصيل الخاصة بالمنح يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى التالى: www.hec.gov.pk

ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن معهد Chulabhorn Graduate Institute بتايلاند يعلن عن تقديم عدد من المنح الدراسية للحصول على درجة الماجستير فى تخصصات العلوم والتكنولوجيا، مضيفاً أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 30 نوفمبر القادم، ويتحمل الجانب التايلاندى تكاليف السفر ( ذهاب وعودة)، وكذلك نفقات الدراسة والإقامة ومصروف شهرى والتأمين الصحى. وللمزيد من المعلومات والشروط الواجب توافرها فى المتقدمين يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للمعهد التايلاندى الآتى :-

https://www.cgi.ac.th/admission/cgi_scholarship

يذكر أن الإدارة العامة للبعثات بالوزارة لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.