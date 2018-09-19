أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر افتتاح المستشفى العسكري بالمنوفية، استغرابه من تراكم 40 ألف حالة في قوائم الانتظار خلال الشهرين السابقين فقط، مطالبًا الدكتورة هالة زايد بدراسة الأمر ومعرفة أسبابه.

وردت "زايد"، أنه من خلال فحص القائمة يتم اكتشاف أن هناك حالات تم الاستجابة لهم بالفعل في القوائم السابقة، وحالات أخرى قد لا تحتاج إلى عمليات جراحية من الأساس، وهو ما يقلل من العدد الحالي.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشفى المنوفية العسكري بشبين الكوم، والذي يعد صرحًا طبيًا لخدمة المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية. وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.