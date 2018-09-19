طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة في الحملة القومية للمسح الشامل لفيروس سي.

وأضاف خلال كلمة له في افتتاح مستشفى المنوفية العسكري بشبين الكوم، أن فيروس سي فتك بالمصريين على مدار 40 عام وتسبب في وفاة الكثيرين من الشعب المصري.

وطالب السيسي من المصريين المشاركة في حملات المسح الشامل للفيروس لمعرفة مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه مع التأكيد على أن الدولة ستقوم بعالجهم حال إصابتهم بالمرض.

وشدد السيسي أيضًا على أولياء الأمور بضرورة إجراء تحليل لأطفالهم لبيان اصابتهم بالفيروس من عدمه مؤكدًا أن تكلفة الفحص السريع تتراوح بين 20 و40 جنيه وأن الدولة ستقوم بعلاج من يثبت اصابته بالفيروس.

وأبدى السيسي أمله أن يتم المسح الشامل والعلاج خلال سنتين وأن يتم القضاء على هذا المرض: "عشان يبقى عندنا نقطة مش عشان نتباهي بيها عشان نقول إن إحنا ساهمنا وإن إحنا خففنا وتغلبنا وقضينا على مرض أذانا كتير".

ووجه السيسي التحية لأطباء معهد الكبد على جهودهم في القضاء على الفيروسات الكبدية وطالب بتكريمهم وتقديمهم للرأي العام:"عايزين نسقف لأطباء معهد الكبد وعاوزين نسقف لهم وعاوزين نجيبهم".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشفى المنوفية العسكري بشبين الكوم، والذي يعد صرحًا طبيًا لخدمة المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية. وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.